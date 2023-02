Hanoï(VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang a reçu le 23 février à Hanoi le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister, en visite de travail au Vietnam de 22 au 24 février.

Photo : VNA

Lors de la rencontre, Tran Luu Quang a exprimé sa satisfaction que les relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) se soient développées à un nouveau niveau et que les deux parties soient devenues des partenaires égaux sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique.



L'UE est l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam. Pendant ce temps, le pays indochinois est également le plus grand partenaire commercial de l’ASEAN.



L'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) mis en œuvre au cours des deux dernières années est un moteur important pour la croissance continue du commerce bilatéral et fait de l'UE le cinquième investisseur au Vietnam.

Lors de la réception. Photo : VNA

Tran Luu Quang a exprimé son aspiration à ce que les deux parties continuent de coopérer étroitement pour promouvoir un partenariat intégral et une coopération de manière substantielle, apportant des avantages pratiques à leur peuple et à leurs entreprises.



Pour sa part, David McAllister a hautement apprécié le processus de développement du Vietnam et les acquis de la coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines, notamment l'énergie et l'environnement.



Il a affirmé le rôle important du Vietnam dans l'ASEAN, ainsi que dans les relations ASEAN-UE.



Remerciant le Vietnam d'avoir envoyé deux officiers pour participer à la mission de formation de l'UE en République centrafricaine, David McAllister a déclaré qu'il s'agissait de l'engagement le plus clair du Vietnam dans la coopération avec le bloc européen.



Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur une série de questions d'intérêt commun, telles que l'expérience du Vietnam dans le processus de développement rapide et durable, qui garantit la justice sociale et les droits de l'homme et la coopération en matière de sécurité maritime et de cybersécurité; et le maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l'ASEAN. - VNA Tran Luu Quang a exprimé son aspiration à ce que les deux parties continuent de coopérer étroitement pour promouvoir un partenariat intégral et une coopération de manière substantielle, apportant des avantages pratiques à leur peuple et à leurs entreprises.Pour sa part, David McAllister a hautement apprécié le processus de développement du Vietnam et les acquis de la coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines, notamment l'énergie et l'environnement.Il a affirmé le rôle important du Vietnam dans l'ASEAN, ainsi que dans les relations ASEAN-UE.Remerciant le Vietnam d'avoir envoyé deux officiers pour participer à la mission de formation de l'UE en République centrafricaine, David McAllister a déclaré qu'il s'agissait de l'engagement le plus clair du Vietnam dans la coopération avec le bloc européen.Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur une série de questions d'intérêt commun, telles que l'expérience du Vietnam dans le processus de développement rapide et durable, qui garantit la justice sociale et les droits de l'homme et la coopération en matière de sécurité maritime et de cybersécurité; et le maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l'ASEAN. - VNA

source