Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu le 5 février une conversation téléphonique avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.



Pham Binh Minh a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec Antony Blinken pour promouvoir le partenariat intégral Vietnam-États-Unis, au profit des deux peuples, contribuant au renforcement de la paix, de la sécurité, au développement et à la promotion de la prospérité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.



Les deux parties ont convenu de coopérer pour approfondir les relations entre les deux pays dans les temps à venir avec un accent sur l’économie, le commerce et l’investissement, de traiter les conséquences de la guerre, d’améliorer la capacité maritime, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, d’intensifier la coopération face au COVID-19, de renforcer la résilience au changement climatique.



Le secrétaire d’Etat américain a félicité le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il a déclaré que son pays tenait en haute estime ses relations avec le Vietnam et soutenait le rôle central de l’ASEAN dans la région. Il a émis le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les mécanismes régionaux et internationaux concernant les questions d’intérêt commun. -VNA