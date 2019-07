Hanoi, 14 juillet (VNA) – La visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan en Chine avait pour but de mettre en œuvre des conceptions communes et accords de haut rang obtenus par les hauts dirigeants des deux pays, a déclaré le présidente de la Commission des Affaires extérieures de l’AN Nguyen Van Giau lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats de cette visite.

Entrevue entre la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping. Photo : VNA

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan accompagnée d’une délégation de l’AN a effectué une visite officielle du 8 au 12 juillet en Chine à l'invitation du président de l’Assemblée nationale populaire (ANP) de Chine, Li Zhanshu.

A Pékin, Nguyen Thi Kim Ngam s’est entrenue avec le président du Comité permanent du Congrès national du peuple, Li Zhanshu.

Nguyên Thi Kim Ngân et Li Zhanshu ont convenu de la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale pour apporter le bonheur à leur peuple et de démontrer la supériorité du régime socialiste. Ils ont déclaré que les deux pays devraient utiliser pleinement les mécanismes de coopération disponibles pour enrichir le contenu du partenariat de coopération stratégique intégrale.



En ce qui concerne les liens économiques, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a souligné la bonne croissance du partenariat bilatéral en matière de commerce et d’investissement.



Le commerce bilatéral a atteint 106,3 milliards de dollars en 2018. La Chine restait le principal partenaire commercial et touristique du Vietnam, tandis que le Vietnam conservait sa position du plus grand partenaire commercial de la Chine dans l’ASEAN. Au cours des cinq premiers mois de 2019, la Chine est devenue le premier investisseur étranger au Vietnam.

Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une séance de travail avec Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC) et a rencontré le secrétaire général du Comité central (CC) du PCC et président chinois, Xi Jinping.

Le président du Comité national de la CCPPC Wang Yang a estimé les progrès de la coopération vietnamo-chinoise dans l’économie et la culture. S’agissant des questions maritimes, il a rappelé les conceptions communes des dirigeants des deux pays, avant d’affirmer qu’avec la confiance politique mutuelle, les désaccords pourraient être résolus afin de maintenir la stabilité en mer.



Il a également affirmé que la CCPPC attachait une grande importance à sa coopération avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Il a déclaré souhaiter que les deux parties renforcent leur collaboration dans les temps à venir.

Lors de la rencontre avec le secrétaire général du CC du PCC et président chinois, Xi Jinping, la présidente de l’AN a souligné la politique et la position cohérentes du Parti, de l’État et du peuple vietnamien d’attacher de l’importance au développement des relations avec la Chine.

Les deux dirigeants ont constaté avec joie que la coopération bilatérale dans la sécurité, la défense, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation, le tourisme et dans d’autres secteurs avait connu un développement très rapide et efficace.

Le leader chinois Xi Jinping a affirmé que son pays souhaite et est disposé à coopérer avec le Vietnam pour connecter les infrastructures, espérant qu'il y aura des projets modèles de coopération économique entre les deux pays dans les temps qui viennent.

Remerciant le secrétaire général du CC du PCV et président Nguyen Phu Trong pour son soutien de la candidature chinoise au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Xi Jinping a souligné que la Chine soutient le Vietnam dans ses fonctions de président de l'ASEAN pour le mandat de 2020 et de la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40).

Sur la question en mer Orientale, les deux parties ont affirmé continuer des mesures pacifiques et observer le droit international, notamment la Convention des nations Unies sur le droit de la mer 1982.

Pendant son séjour à Pékin, Nguyên Thi Kim Ngân a également visité les villes de Nanjing et de Suzhou, de la province chinoise du Jiangsu et rencontré des dirigeants des groupes économiques chinois à Pékin.- VNA