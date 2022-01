Photo: Danviet

L'Australie est un pays producteur de jacquier, mais le jacquier vietnamien (surgelé et transformé) a été placé par le Bureau commercial du Vietnam en Australie dans la liste des produits dont il faut promouvoir les exportations et la création de marques au cours de ces deux dernières années.En conséquence, en 2021, les exportations vietnamiennes de jacquier vers l'Australie ont augmenté de 20% par rapport à 2020.Dans les temps à venir, le Bureau commercial du Vietnam en Australie continuera à mettre en œuvre des mesures pour promouvoir le jacquier vietnamien, telles qu’introduction du jacquier dans le réseau de supermarchés, promotion continue sur les réseaux sociaux et les canaux du Bureau, expositions en ligne, publication d'e-books promotionnels...- CPV/VNA