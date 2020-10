La transformation des produits aquatiques destinés à l'export vers l'UE. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque en ligne sur la promotion du commerce, de l'investissement et de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et allemandes a été organisé jeudi par le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Allemagne et le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Réunissant des centaines d'entreprises vietnamiennes et allemandes, ce colloque visait à renforcer la connexion et la coopération bilatérale entre les deux parties.

Lors du colloque, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a souligné que les relations de coopération entre le Vietnam et l'Allemagne avaient été élargies dans de nombreux domaines et avaient connu des réalisations remarquables, notamment après que leurs liens bilatéraux aient été portés au niveau de partenariat stratégique en 2011.



L'Allemagne est l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) depuis des années, avec le commerce bilatéral de 14 milliards d'euros en 2019, soit une augmentation de quatre fois par rapport à 2009.



L'Allemagne est l'un des quatre pays de l'UE investissant le plus au Vietnam avec 361 projets d'IDE.



Pendant ce temps, le Vietnam fait partie des trois plus grands partenaires économiques de l'Allemagne dans l'ASEAN, a déclaré Nguyen Minh Vu.



Il a souligné que l'accord de libre-échange UE-Vietnam, qui est entré en vigueur, et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam en attente de l'être ouvriront de meilleures perspectives de coopération économique entre les deux pays.



Le diplomate a exprimé l'espoir que les entreprises participantes développeront une coopération substantielle et gagnant-gagnant pour mettre pleinement en œuvre les opportunités créées par les relations bilatérales.



Le Département de la promotion du commerce soutient toujours les efforts visant à renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et l’Allemagne et fait bien son rôle de passerelle entre les entreprises des deux pays, a affirmé son directeur Vu Ba Phu. -VNA