Panorama du colloque. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Un colloque sur la promotion du commerce et de l'investissement entre les entreprises de la province septentrionale de Ha Giang et de l'Israël a eu lieu lundi.

Lors du colloque, les représentants des entreprises israéliennes au Vietnam ont présenté le pays, l'homme, la culture et les solutions technologiques avancées dans le secteur agricole de l'Israël. Ils ont notamment souligné les atouts israéliens liés aux solutions pour récupérer l'eau de pluie, aux solutions de serre, au système d'irrigation intelligent, aux équipements pour transformer les déchets organiques en électricité, à petite échelle.

Selon l'ambassadeur d'Israël au Vietnam Nadav Eshcar, le potentiel de coopération entre l'Israël et Ha Giang reste énorme. Ce colloque est une bonne occasion pour les deux parties de rechercher des opportunités d'investissement. Les solutions technologies avancées dans l'agriculture de l'Israël contribuerait à aider Ha Giang à développer son secteur agricole de manière durable, a-t-il espéré.

Ha Giang est en train de mobiliser les ressources humaines, d'appliquer la science et la technologie pour développer des produits biologiques sûrs et de qualité qui répondent aux normes d'exportation vers les marchés internationaux tels que : orange Sanh, thé Shan Tuyet, herbes médicinales, vache jaune, cochon noir, miel de menthe, etc.

Le président du Comité populaire de Ha Giang Nguyen Van Son s'est engagé à dérouler le tapis rouge aux investisseurs israéliens dans sa localité. -VNA