L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa (Centre) et le Consulat général de l'Inde à Ho Chi Minh Ville ont organisé le 19 juin, dans la ville de Nha Trang, un colloque sur « La promotion des valeurs culturelles du tourisme spirituel dans la province de Khanh Hoa lors de la coopération avec l’Inde ».

S'exprimant à l’événement, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Khanh Hoa Le Huu Hoang a souligné qu'il s'agissait d'une activité pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (1972 -2022), renforcer les relations et la compréhension mutuelle.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Khanh Hoa , Le Huu Hoang. Photo: VNA

Les responsables locaux ont présenté le potentiel et les valeurs touristiques culturelles et spirituelles que la province peut coopérer avec des partenariats indiens. Ils ont également proposé des mesures pour intensifier les liens de coopération.

L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré que le tourisme des deux pays rebondissait après la maîtrise de la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en œuvre de nombreux programmes de promotion du tourisme.



Le tourisme est un secteur clé des deux pays, et le Vietnam est en train de devenir un pays avec de nombreuses destinations attrayantes pour les visiteurs internationaux, a-t-il estimé, notant que les liaisons aériennes directes entre les deux pays étaient une condition préalable favorable pour stimuler les connexions touristiques.



L'Inde invite les voyageurs vietnamiens à venir découvrir le tourisme spirituel car elle abrite quatre lieux célèbres associés à la vie du Bouddha et la culture Champa du Vietnam constitue l'un de ses propres identités attirant les Indiens, selon le diplomate indien.



Lors du séminaire, les participants se sont également penchés sur le patrimoine culturel de Khanh Hoa, les similitudes dans la culture bouddhique de l'Inde et du Vietnam, le potentiel du tourisme culturel et spirituel local et les destinations du tourisme spirituel en Inde.-VNA