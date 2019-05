Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) reçoit le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu samedi 4 mai à Hanoï le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya, en visite au Vietnam en vue d’intensifier les liens entre les deux pays dans la défense.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Japon en 1973, notamment l’établissement de leur partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie en 2014, les relations de coopération et d’amitié bilatérales ne cessent de se développer, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense, contribuant au développement socio-économique et au renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples et les deux armées, a-t-il affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que le Japon continue de développer de manière forte, prospère et puissante sous la nouvelle ère impériale appelée "Reiwa".

Le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya, a affirmé que sa visite au Vietnam visait à renforcer la coopération bilatérale dans la défense, ajoutant que le gouvernement japonais tenait en haute estime des efforts du gouvernement et du Premier ministre vietnamien s’agissant de la promotion des relations bilatérales.

Selon lui, la coopération vietnamo-japonaise dans la défense a connu un développement heureux ces derniers temps. En tant que coordinateur des relations ASEAN-Japon, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de la coopération Vietnam – Japon, notamment en 2020 où ce pays assumera la présidence de l’ASEAN.

Le Japon considère le Vietnam comme l’un des partenaires les plus importants en matière de coopération dans la défense, a-t-il noté, ajoutant que Tokyo était prêt à soutenir Hanoï dans le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam appréciait toujours le rôle du Japon dans la région, le considérant comme un partenaire important et à long terme.

Hanoï est disposé à collaborer avec le Japon pour partager et promouvoir les similitudes dans leurs intérêts stratégiques en vue de garantir la paix, la stabilité et la coopération dans la région au service du développement de chacun. Le Vietnam soutient le Japon pour valoriser le rôle constructif et actif au sein des mécanismes de coopération régionale et interrégionale, a-t-il dit.

Il s'est félicité des résultats de l’entretien entre les deux ministres de la Défense et des résultats de la coopération entre les deux ministères.

Le gouvernement vietnamien soutient et crée toujours des conditions favorables permettant aux ministères de la Défense des deux pays de coopérer plus efficacement, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie, a-t-il déclaré.



Nguyen Xuan Phuc a également salué la signature par les deux ministères de la Défense, la mise en œuvre de la Déclaration de vision commune sur la coopération entre le Vietnam et le Japon en matière de défense pour la prochaine décennie.

Il a demandé aux deux parties de prendre des mesures visant à accélérer la mise en œuvre effective de cette Déclaration, avec l’accent mis sur la coopération dans la formation des ressources humaines, la cybersécurité, la médecine militaire, l’industrie de la défense et le transfert d’équipements militaires, l’opération du maintien de la paix de l’ONU.

Il a encouragé la coopération bilatérale dans le cadre de projets d'aide publique au développement (APD) visant à régler les conséquences de la guerre au Vietnam; la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Le Premier ministre vietnamien s’est déclaré convaincu qu'après la visite, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon seraient reclassées à un haut niveau, en particulier dans la défense.

En 2020, le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN. Le pays fera donc de son mieux pour bien assumer cette poste, en promouvant la solidarité et le rôle central de l'ASEAN.

Dans cet esprit, Nguyen Xuan Phuc a exprimé son souhait que le Japon soutienne le Vietnam en la matière, affirmant que Hanoï s'engageait à contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Asie-Pacifique. -VNA