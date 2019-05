Le Sommet des affaires américano-vietnamien s'est tenu le 10 mai à Hanoi.



Hanoi (VNA) - À l'occasion du 25e anniversaire du début des échanges commerciaux et des investissements entre le Vietnam et les États-Unis, le 10 mai à Hanoi s'est tenu le Sommet des affaires américano-vietnamien.

Le sommet a attiré la participation du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, du vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, de l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel Kritenbrink, de la présidente de l'Association américaine du commerce à Hanoi, Natasha Ansell, ainsi que de plus de 250 dirigeants des secteurs et des représentants d'entreprises.

Le sommet a porté sur de nombreuses questions importantes, telles que la promotion des investissements et des politiques durables, l’accélération de la croissance dans l’avenir par le biais d'une économie numérique, l’utilisation de l'économie d'internet comme moteur de la croissance et de l'innovation, la réponse aux besoins du Vietnam en matière de développement énergétique et la manière dont il peut tirer parti des développements commerciaux mondiaux actuels.

Lors de ce sommet, après avoir indiqué que dans les temps à venir, la coopération entre les communautés des affaires du Vietnam et des États-Unis doit être confrontée à de nombreuses difficultés et défis, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé : "Le Vietnam est déterminé à s'intégrer de plus en plus profondément et activement dans les institutions multilatérales, ce qui s'est traduit par la conclusion des négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), ainsi que par la participation et la ratification de l’Accord global et progressif du partenariat transpacifique (CPTPP) ".

Le vice-Premier ministre a souligné qu’avec un marché de plus de 90 millions d'habitants, le Vietnam a une main-d’œuvre jeune, une situation socio-politique stable, les efforts d'innovation et de réforme du gouvernement, son rôle et sa position de plus en plus élevés dans la région et dans le monde. Le Vietnam continue d'être considéré comme une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

En 2018, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 7,08%, la valeur totale des importations et des exportations a atteint plus de 482 milliards d’USD. Au total, 130 pays et territoires investissent au Vietnam avec un capital social total de plus de 340 milliards d’USD. Les États-Unis comptent 900 projets en cours d’une valeur totale de plus de 9 milliards d’USD.

Les projets d’investissement et d’affaires des entreprises américaines au Vietnam jouent un rôle de plus en plus important dans le développement national. Ce qui aide le Vietnam à rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale et contribue à l'amélioration des compétences, à l'augmentation des revenus et à la prospérité de la population vietnamienne.

"Le gouvernement vietnamien est déterminé à créer des conditions favorables permettant aux entreprises américaines d’investir et d’opérer efficacement au Vietnam, en particulier dans les domaines où Washington excellent et dont Hanoï a besoin. Il s'agit de l’énergie renouvelable, de l'énergie propre et durable, des infrastructures, de la finance et de la banque, de l’éducation et de la formation, du tourisme, de hautes technologies, de l’agriculture high-tech…", a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.



Ces dernières années, les Etats-Unis étaient toujours l’un des premiers partenaires commerciaux du Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 130, passant de 450 millions de dollars en 1994 à près de 60 milliards en 2018. En outre, les exportations américaines vers le Vietnam continuent d’augmenter fortement, près de 40% en 2018.

L'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Daniel Kritenbrink, a noté que lors de la visite du président américain Donald Trump à Hanoï en février dernier, ont été signés de nombreux accords de coopération en matière d'investissement d'une valeur totale de 25 milliards de dollars.



"Les entreprises américaines apprécient les efforts déployés par le gouvernement vietnamien visant à améliorer le climat d’affaires et d’investissements des entreprises, cela permet de favoriser les activités des entreprises et investisseurs étrangers, et des entreprises américaines en particulier, sur le marché vietnamien ", a-t-il souligné.

Avec ces efforts et la saisie active des opportunités du milieu des affaires, les relations entre les entreprises vietnamiennes et américaines dans le commerce et l’investissement devraient se développer plus fortement.

La présidente de l'Association américaine du commerce (Amcham) Natasha Ansell a indiqué que les entreprises américaines avaient investi des milliards de dollars au Vietnam et intégré Hanoï à la chaîne d'approvisionnement mondiale, contribuant ainsi à la création d'emplois de qualité pour des travailleurs vietnamiens et à l'ouverture d'un nouveau marché pour des biens et services américains.

D’après Mme Natasha Ansell, les entreprises américaines sont très intéressées par les perspectives de réussite du Vietnam. L’AmCham s'engage à continuer de soutenir le développement du secteur privé dans ce pays. -VNA