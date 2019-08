Hanoï (VNA) - Le président de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Van Binh, a reçu ce lundi 19 août à Hanoi Chang-Hee Lee, directeur national de l'Organisation internationale du Travail (OIT) au Vietnam.



Il a félicité l'OIT à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation, tout en estimant son rôle, sa coordination efficace et étroite avec le Vietnam en matière de travail, de socio-économique durable, d’élaboration des lois.



Il a demandé à l'OIT de continuer à aider le Vietnam à perfectionner sa législation de travail, conformément aux normes internationales, à développer les ressources humaines à l'ère numérique, à développer le marché du travail et à former de nouvelles compétences.



Le Vietnam est prêt à adhérer aux conventions internationales, dont les conventions du travail, durant son processus d'intégration économique mondiale, a-t-il déclaré.



Chang-Hee Lee, pour sa part, a affirmé que l'OIT continuerait d'aider le Vietnam dans le perfectionnement de la législation de travail, d'emploi, de bien-être social ; dans l’élaboration des stratégies de résilience aux changements climatiques et de développement des emplois verts ; dans l’amélioration des conditions socio-économiques afin de sortir le Vietnam du piège du revenu intermédiaire. -VNA