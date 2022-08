Cérémonie de signature d'accords de coopération entre des entreprises de Da Nang et indiennes. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - Un programme de présentation des produits et services touristiques de Da Nang (Centre) a eu lieu le 4 août à New Delhi (en Inde).

S'exprimant à la cérémonie inaugurale de ce programme, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a souligné que l'attractivité du Vietnam auprès des Indiens se reflète dans l'augmentation du nombre de visas délivrés avant et après la pandémie de COVID-19. Pour l’heure, 6.000 visas sont délivrés par jour.

Nguyen Thi Hoai An, directrice du Centre de promotion du tourisme du service du Tourisme de Da Nang, a déclaré que cet événement était l'occasion pour la ville de présenter sur le marché indien ses produits et services de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Entertainment) et de mariages.

Lors du programme. Photo : VNA

À son tour, Nguyen Duc Quynh, vice-président de l'Association du tourisme de Da Nang, s'est dit convaincu que la politique d'ouverture de l'Inde et la grande demande touristique des Indiens peuvent aider le Vietnam à compenser la diminution du nombre de visiteurs en provenance des marchés traditionnels d'Asie du Nord-Est.

Dans le cadre de cet événement, les délégués ont assisté à la signature d'accords de coopération entre le Centre de promotion du tourisme du service du Tourisme de Da Nang et la Sarl indienne de services aéronautiques Global Aviation Services Plt, ainsi qu'entre l'Association du tourisme de Da Nang et le réseau d'agences de voyages MICE (NIMA) de l’Inde.

La compagnie aérienne Vietjet Air a présenté ses lignes reliant les grandes villes d'Inde et du Vietnam, dont Da Nang.

En particulier, Vietjet Air lancera des vols directs de Da Nang vers Mumbai et New Delhi les 17 et 18 octobre, respectivement, ainsi que vers Bangalore, Hyderabad et Ahmedabad les 28 et 29 novembre et le 1er décembre, respectivement.

Selon Jay Lingeswara, directeur des affaires commerciales de Vietjet Air, cette compagnie comptera le plus grand nombre de lignes reliant le Vietnam et l'Inde, avec 17 à partir de septembre prochain.- VNA