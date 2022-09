Hanoï (VNA) – Une conférence Irlande-Vietnam sur l'agriculture a été organisée le 8 septembre à Hanoï.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, a souligné que l'agriculture vietnamienne avait encore une grande marge de développement, en particulier dans les produits biologiques et transformés à haute valeur ajoutée et à haute technologie.Par conséquent, la promotion de la coopération dans le développement agricole ainsi que des liens commerciaux agricoles entre le Vietnam et l'Irlande est d'une grande importance dans le contexte actuel, car leurs atouts peuvent se compléter pour un développement mutuel, a-t-il déclaré.Kevin Ryan, directeur en charge de l'ASEAN du Département du commerce de l’Irlande au Vietnam, a déclaré que l'Irlande possède une grande expérience dans la transition d'un pays agricole à un pays industriel moderne avec l'utilisation de technologies de pointe et de réalisations de recherche scientifique appliquée pour augmenter la valeur ajoutée de l'agriculture. des produits.Il est pratique pour le Vietnam d'échanger des expériences et de promouvoir la coopération dans le domaine agricole avec l'Irlande, contribuant ainsi à mieux soutenir les entreprises des deux pays, a-t-il ajouté.Lors de la conférence, des représentants d'entreprises irlandaises ont présenté des solutions technologiques et des machines de pointe pour l'élevage, l'industrie de transformation et la gestion des entrepôts.- VNA