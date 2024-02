Hanoï (VNA) - Sept entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au salon leader mondial de la commercialisation des fruits et légumes, Fruit Logistica 2024, qui s'est tenu du 7 au 9 février à Berlin, en Allemagne.La présence du Vietnam à cet événement fait partie du Programme national de promotion 2024 placé sous les auspices du ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit).C'est la quatrième fois que le Vietnam participe à ce salon, la première en 2017.Au premier jour de la foire, Vinafruit s'est coordonnée avec le bureau commercial du Vietnam en Allemagne pour organiser un programme de connexion commerciale pour les exportateurs vietnamiens de fruits et légumes.Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de VinaFruit , a déclaré que la participation à Fruit Logistica avait pour objectif de promouvoir l'image des fruits et légumes vietnamiens sur le marché européen, qui compte 500 millions d'habitants au fort pouvoir d'achat, afin de renforcer leur présence sur ce marché. De plus, cela permet de rechercher de nouveaux clients, de rencontrer d'éventuels partenaires, et d'élargir les parts de marché.Le conseiller agricole Tran Van Cong a recommandé aux entreprises, fabricants et exportateurs vietnamiens de prêter attention au contrôle des résidus de pesticides dès la phase de production, afin de répondre aux normes européennes et aux certificats internationaux.En 2023, selon les statistiques de l’Office général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers le marché allemand a atteint plus de 36 millions de dollars, soit une augmentation de 45,6% en rythme annuel.Fruit Logistica, salon le plus important au monde pour l'industrie des fruits et légumes frais, vise à accroître l'accès direct des entreprises aux marchés mondiaux. L'édition 2024, placée sous le thème "The heartbeat of the Fresh Produce Business", a attiré 2.770 entreprises, de 94 pays à travers le monde. -VNA