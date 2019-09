Regina Budarina, vice-présidente de l'Association d'amitié Russie - Vietnam et codirectrice du Centre de promotion du commerce de l'Association d'amitié Russie - Vietnam. Photo: vov.vn



Moscou (VNA) – L’Association d’amitié Russie - Vietnam, en collaboration avec l’obslat d’Ivanovo, a organisé les 12 et 13 septembre un séminaire sur la promotion du commerce auquel ont participé des entrepreneurs vietnamiennes et russes.

Regina Budarina, vice-présidente de l'Association d'amitié Russie - Vietnam et codirectrice du Centre de promotion du commerce de l'Association, a déclaré que son Association souhaitait contribuer aux efforts pour renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux entre les deux pays et l’un de ces efforts consiste à relier les entreprises vietnamiennes et les entreprises russes.

Elle a exprimé l'espoir que, grâce à ce séminaire, des entreprises russes et vietnamiennes pourraient signer des contrats, contribuant ainsi à accroître les échanges commerciaux bilatéraux dans un proche avenir.

Des entreprises vietnamiennes et russes ont échangé des informations, présenté leurs points forts pour trouver des partenaires appropriés, et ont discuté de la signature des contrats.

Alexandra Zinovieva, directrice du Centre d'assistance du développement et des exportations des entreprises d'Ivanovo, a souligné que les relations traditionnelles entre la Russie et le Vietnam étaient bonnes. Le Vietnam a toujours été un marché et un partenaire auquel les entreprises russes en général et celles de l’obslat d’Ivanovo en particulier s'intéressent et souhaitent faire des affaires.

Elle a espéré que cette activité de promotion du commerce contribuerait au développement d'une meilleure coopération russo-vietnamienne.

Les activités de promotion du commerce et de la coopération décentralisée menées récemment par l'Association d'amitié Russie-Vietnam s'orientent vers l'objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards d'USD dans un avenir proche. -VNA