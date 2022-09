Photo d'illustration : VNA



Tokyo (VNA) - Le Forum sur l’environnement de l’investissement du Vietnam dans la préfecture de Kanagawa a été organisé le 9 septembre dans la ville portuaire de Yokohama par l'ambassade du Vietnam au Japon, en coopération avec des localités et des entreprises vietnamiennes et japonaises.

Dans le cadre du forum, des représentants des localités vietnamiennes (province de Long An, de Ha Nam, ville de Hoi An) et des entreprises japonaises ont tenu des stands pour présenter leurs forces, besoins et potentiel de coopération ainsi que leurs politiques préférentielles.

S'exprimant à l'ouverture du forum, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a exprimé son plaisir d'accueillir des représentants du Vietnam ainsi que des entreprises japonaises dans la préfecture de Kanagawa pour échanger et clarifier le potentiel de coopération et d'investissement au Vietnam.

Le représentant de l'ambassade du Vietnam au Japon, conseiller ministre Nguyen Duc Minh, a déclaré que le gouvernement vietnamien était toujours intéressé à faire appel aux investissements des petites et moyennes entreprises japonaises dans de nombreux domaines, notamment l’industrie de soutien, l'agriculture de haute qualité.



En juin 2022, le Vietnam compte 4.873 projets japonais en vigueur d’un fonds total de près de 65 milliards de dollars. Au premier semestre 2022, il y a eu 82 nouveaux projets autorisés, 64 projets ajustés et augmentant leur fond avec un capital social total d'un milliard de dollars, dont un nombre considérable en provenance de la préfecture de Kanagawa. - VNA