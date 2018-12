La promotion de Hanoi sur la CNN. Photo : zing.vn

Hanoi (VNA) - Hanoi prévoit de continuer son programme de coopération avec la chaîne CNN en 2019.



Lors d’une conférence tenue par le Département de la Propagande et de l’Éducation du Comité municipal du Parti de Hanoi, le directeur adjoint du Service municipaldu Tourisme, Nguyên Anh Dung, a annoncé les résultats de promotion du tourisme de la capitale en 2018 et les tâches de 2019.



Selon ses informations, le tourisme de Hanoi en 2018 a continuéde maintenir son rythme de croissance. L’image de la capitale est de plus en plus connue et grandement appréciée par les organisations internationales.



Plus précisément, Hanoi a été classée au 12e rang des 25 meilleures destinations du monde en 2018, et l’un des deux villes vietnamiennes figurant dans le Top des villes ayant le plus grand nombre de réservation de chambres d’hôtels du monde. Elle a été proposée comme l’un de 17 candidats au Prix « Destination de premier rang du monde 2018 ».



Selon le Service du Tourisme de la ville, le nombre total de visiteurs à Hanoi a été estimé à 26,04 millions de personnes en 2018, soit un bond de 9,3% en glissement annuel, dont 20,3 millions de Vietnamiens soit un bond de 7,5% en glissement annuel, et 5,74 millions d'étrangers, +16%. Les recettes sont estimées à 75 815 milliards de dôngs, +11,7%.



Plus particulièrement, pour améliorer l’efficacité de la promotion du tourisme, le Service du Tourisme a mis en œuvre un programme de coopération avec la chaîne CNN pour la période 2017-2018. La promotion de l’image du tourisme du Vietnam sur CNN a eu de bons résultats et a permis d'attirer plus de touristes, à Hanoi notamment.



En 2019, Hanoi ambitionne d’accueillir 28,58 millions de visiteurs (+9,8% par rapport à 2018), dont 6,66 millions d'étrangers (+ 16%) et 21,92 millions de visiteurs nationaux (+8%), et vise 84788 milliards de dôngs (+ 11,8%) de recettes.



Pour atteindre ces objectifs, Service du Tourisme continuera de renforcer ses activités de promotion, dont la poursuite du programme avec CNN, des événements sportifs internationaux comme la compétition de Formule 1 en 2020, les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est en 2021. -NDEL/VNA