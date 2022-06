Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à gauche) et la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Sur l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, à la tête d’une délégation de l'Assemblée, effectuera une visite officielle au Vietnam du 18 au 23 juin.

Il s'agit de la première visite au Vietnam d’Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias en tant que présidente de l'Assemblée du Mozambique depuis son entrée en fonction en janvier 2020 et de la première visite au Vietnam d'un président de l'Assemblée du Mozambique, afin de promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs.

Le Vietnam et le Mozambique ont établi leurs relations diplomatiques le 25 juin 1975. Le Vietnam et le Mozambique entretiennent des relations d'amitié traditionnelles et se soutiennent mutuellement dans la lutte pour l'indépendance, l’édification nationale et le développement économiques de chaque pays.

Les deux pays échangent régulièrement des délégations à tous les niveaux. Au fil des ans, les relations entre les deux organes législatifs se sont activement développées, apportant une contribution importante au renforcement des relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays.

La coopération entre ces deux organes a été maintenue, principalement dans le cadre des forums parlementaires multilatéraux.

Lors de la 5e Conférence mondiale des présidents de parlement tenue en septembre 2021 en Autriche, le président de l’AN, Vuong Dinh Huê a une entrevue avec la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les relations entre les organes législatifs des deux pays par l'échange de délégations à tous les niveaux et l'échange d'expériences dans les activités parlementaires de chaque pays ; de se coordonner dans la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés par les gouvernements des deux pays.

Les deux parties ont également convenu de soutenir les gouvernements, les localités, les entreprises et les habitants des deux pays pour élargir les échanges, promouvoir la coopération et renforcer la compréhension mutuelle.

La prochaine visite officielle au Vietnam d’Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias vise à consolider et à promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays et la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée du Mozambique.

En particulier, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong s’est entretenu en ligne le 6 juin 2022 avec le président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) et président de la République du Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam et le Mozambique devraient optimiser leurs forces pour se soutenir mutuellement et approfondir les relations bilatérales.

Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre les deux Partis, d’intensifier les rencontres et les échanges par les canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties devraient bien exploiter leur potentiel et leurs forces pour accélérer la coopération dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de l’éducation et de la formation, du tourisme, de la culture et des échanges entre les deux peuples, tout en intensifiant leur coordination dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux.

En 2020, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint 157,18 millions de dollars. Les deux pays mènent des projets de coopération dans l’agriculture, les télécommunications, l’éducation et la formation.

Le Vietnam et le Mozambique s'efforcent de porter l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays à une nouvelle hauteur, en vue du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025. -VNA