Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) Nguyen Phuong Nga a reçu mardi à Hanoï une délégation de la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié (ISCUF) conduite par son vice-président Das Saktidhar, en visite de travail au Vietnam du 15 au 20 juillet.

Nguyen Phuong Nga a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde avait été fondée par le Président vietnamien Hô Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru et avait été cultivée par des générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays.

Ces relations ont été maintenues, développées et portées au niveau de partenariat stratégique intégral en septembre 2016. Depuis, les échanges entre les Vietnamiens et les Indiens se sont développés via de nombreux événements, notamment le festival annuel d'amitié populaire Inde-Vietnam dont la 10ème édition prévue en août prochain au Vietnam, a-t-elle rappelé.



Le vice-président de l'ISCUF, Das Saktidhar, a déclaré que les visites et les échanges culturels contribuaient à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



Il a exprimé l'espoir que cette visite contribuerait à renforcer la coopération multiforme entre les deux pays et à créer des possibilités de coopération entre son organisation et l'Association d'amitié Vietnam-Inde.



Fondée en 1941, l'ISCUF a pour objectif d’établir des liens d'amitié et de solidarité avec les pays socialistes du monde entier.



La VUFO et cette société indienne ont établi leurs relations en 2017 et signé en juillet de la même année un mémorandum de coopération pour 2017-2022. -VNA