Photo d'illustration : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement a publié le document 9629/VPCP-KGVX transmettant la direction du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant la vaccination contre le COVID-19.

Le chef du gouvernement a demandé au ministre de la Santé de diriger l'examen et de prendre rapidement les solutions appropriées pour garantir le nombre suffisant de vaccins pour tous les âges, conformément au délai fixé.

Une fois la position approuvée par l’autorité compétente, le ministère de la Santé doit exécuter immédiatement les procédures nécessaires pour l'achat de vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Le bureau du gouvernement a également publié le document 9656/VPCP-KGVX transmettant la direction du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant la prévention et le contrôle du COVID-19.

Plus précisément, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministre de la Santé de tenir des réunions avec des experts, de coordonner les forces de santé et d'armée pour accélérer la vaccination tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. Il faut signaler spécifiquement les vaccins injectés et reçus en janvier 2022, le plan de faire vacciner les enfants de 12 ans pour la 3e dose au premier trimestre 2022 et le nombre de vaccins au service de la 3e injection.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de la Santé d'étudier les informations relatives aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 au portail du gouvernement pour diriger efficacement la prévention et le contrôle de l'épidémie. -VNA