Participants au cours de formation. Photo: Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales

Hanoï (VNA) - Pour la première fois, "Respect Women", un cadre mondial de théorie et de pratique pour la prévention de la violence à l'égard des femmes, est présenté de manière minutieuse au Vietnam à travers un cours de formation du 11 au 13 mai à Hanoï.

Ce cours de formation est organisé par l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Groupe de travail sur l'égalité des sexes des Nations Unies, en coordination avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Il voit la participation de 50 délégués issus de ministères, organes et agences centraux et locaux, d’organisations sociales, dans le but de renforcer les capacités et de favoriser l'élaboration de stratégies efficaces sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes.

L'Étude nationale sur la violence à l’égard des femmes au Vietnam 2019 a montré que près de 2 femmes sur 3 (63%) avaient subi une ou plusieurs formes de violence physique, sexuelle, émotionnelle et économique et des comportements dominateurs de leur conjoint au cours de leur vie.

Le cours a renforcé les capacités en matière de prévention de la violence basée sur le genre au Vietnam dans une approche globale selon 7 stratégies du cadre "Respect Women", que sont Renforcer l’autonomisation des femmes ; Encourager des relations interpersonnelles égalitaires ; Sécuriser les cadres de vie ; Procurer des services dans les différents secteurs ; Éliminer les abus envers les enfants et les adolescents ; Contenir la pauvreté ; Transformer les attitudes, croyances et normes

Lors de la formation, les participants analysent conjointement en profondeur chaque stratégie du cadre "Respect Women" et partagent des expériences pratiques pour élaborer des stratégies efficaces de prévention de la violence à l'égard des femmes à l'avenir. -VNA