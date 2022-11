Les coprésidents de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu le 3 novembre pour échanger des expériences sur les femmes, la paix et la sécurité entre des experts australiens et vietnamiens.

La conférence en format hybride a été co-présidée par le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense), et Peita Spence, première secrétaire sur la politique de défense de l'ambassade d'Australie au Vietnam.

Participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis 2014, le Vietnam a déployé des efforts et des engagements forts en matière de participation des femmes dans ce travail, a affirmé le colonel Nguyen Nhu Canh.

À ce jour, le Vietnam a déployé 512 soldats dans des missions de maintien de la paix de l'ONU, dont 70 femmes, un taux encourageant, a-t-il précisé.

Des délégués vietnamiens et australiens à la conférence. Photo: VNA



Lors de la conférence, les délégués ont discuté, entre autres, des défis auxquels les femmes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU sont confrontées, des mesures et des consultations pour les femmes soldats.

Cette activité témoigne d’une coopération pratique et significative entre le Vietnam et l'Australie, en particulier dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023 et à mettre à niveau leur "accord de mise en œuvre du protocole d'accord dans le maintien de la paix" au "Partenariat pour le maintien de la paix".

L'Australie est toujours l'un des partenaires les plus importants qui soutiennent et accompagnent le Vietnam dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. -VNA