Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dang Quoc Khanh a travaillé le 13 juillet à Hanoï avec l'ambassade de Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

Ces 50 dernières années, les activités de coopération entre le Royaume-Uni et le Vietnam sur les solutions globales telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la conservation des forêts, le développement des villes intelligentes, la protection du paysage durable, ont toujours été mises en avant, a déclaré Dang Quoc Khanh.



Selon lui, le Vietnam encourage les entreprises britanniques à investir au Vietnam et à participer aux activités liées aux énergies renouvelables, à accélérer la recherche et le développement de projets d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne en mer pour remplacer les sources d'énergie des centrales thermiques au charbon.

Le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement examinera pour parvenir à la signature d'un protocole d'accord avec celui britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales sur la réduction de la pollution de l'air due aux combustibles extérieurs et de la pollution chimique due à l'utilisation de pesticides agricoles, a dit Dang Quoc Khanh.

Pour sa part, l'ambassadeur britannique Iain Frew a apprécié l'engagement du Vietnam à atteindre une neutralité carbone d'ici 2050 lors de la COP 26, ainsi que les actions concrètes et cohérentes entreprises par le Vietnam pour concrétiser cet engagement. Il a promis de promouvoir la coopération entre les deux pays, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, le développement de l'énergie éolienne offshore et la transition vers des énergies propres. -VNA