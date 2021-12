Une chaîne de production de la Sarl Nexcon Việt Nam implantée à Bac Ninh. Photo: VNA



Séoul (VNA) - La 5e réunion du Comité mixte sur l’application de l’accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA) et la 11e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie ont eu lieu le 22 décembre à Séoul.

Le ministre vietnamien du Commerce et de l’Industrie, Nguyên Hông Diên, et le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Moon Sung-wook, les ont coprésidées.

Le ministre vietnamien du Commerce et de l’Industrie, Nguyên Hông Diên (gauche), et le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Moon Sung-wook, signent des documents de coopération. Photo: VNA



Lors de la 11e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie, les deux ministres ont convenu de coopérer pour prendre des mesures aidant à renforcer le commerce bilatéral, à resserrer les liens entre les chaînes d’approvisionnement du domaine industriel des deux pays, et d’encourager les entreprises à coopérer en matière d'investissement et de transfert de technologies dans le secteur de l'énergie…

Le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a accepté de continuer à financer la deuxième phase du projet « Promouvoir le marché des investissements écoénergétiques dans le secteur industriel et soutenir le programme national d'action pour le développement vert » (2021-2025).

Lors de la 5e réunion du Comité mixte sur l’application du VKFTA, les deux ministres ont apprécié le développement des relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement au cours des dernières années.

Après sept ans de mise en œuvre de cet accord, les échanges commerciaux bilatéraux devraient passer de 36,5 milliards de dollars en 2015 à 77 milliards de dollars en 2021. Les investissements sud-coréens au Vietnam ont atteint 74,1 milliards de dollars en novembre 2021, contre 43,7 milliards de dollars en 2015.

A cette occasion, les deux ministres ont signé plusieurs documents de coopération. -VNA