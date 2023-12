Le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN du Vietnam, Bui Van Cuong (4e à droite), a eu le 5 décembre, à Vientiane (au Laos ) une réunion avec le secrétaire général de l'AN lao, Pingkham Lasasimma.Photo : VNA

Vientiane (TTXVN) - Le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN du Vietnam, Bui Van Cuong, a eu le 5 décembre, à Vientiane (au Laos) une réunion avec le ecrétaire général de l'AN lao, Pingkham Lasasimma.Lors de la réunion, le secrétaire général de l'AN Bui Van Cuong, a apprécié les préparatifs pour l'organisation du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), avec un ordre du jour riche, concret, démontrant clairement le rôle et la responsabilité des AN des trois pays dans la promotion d’une coopération intégrale entre eux.De son côté, le secrétaire général de l'AN lao, Pingkham Lasasimma, a salué la présence du secrétaire général de l'AN, président du Bureau de l'AN et des membres du Secrétariat de l'AN vietnamienne aux activités dans le cadre du 1er Sommet parlementaire CLV, la visite de travail au Laos du président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue. Il a remercié le Secrétariat et le Bureau de l’AN du Vietnam au Secrétariat de l'AN du Laos pour leur soutien dans le processus de consultations en faveur de l'AN du Laos dans la préparation de l'organisation dudit sommet.