Hanoi (VNA) - L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale (AN) et président du Comité pour la paix du Vietnam Uông Chu Luu s'est entretenu le 5 octobre, à Hanoï, avec le vice-président de l'AN et président du Comité lao pour la paix et la solidarité Sommad Pholsena en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA

Lors de l’entretien, les deux parties se sont informées sur le développement socio-économique de chaque pays et ont échangé des opinions sur la situation des activités de coopération entre les deux Comités.

Uông Chu Luu a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance et apprécie les activités de coopération entre le Comité de paix du Vietnam et le Comité lao pour la paix et la solidarité.

Les deux Comités ont contribué activement et efficacement à la relation fidèle et profonde entre le Vietnam et le Laos. Les deux parties ont régulièrement échangé des informations et coordonné étroitement les activités visant à promouvoir les échanges amicaux et la coopération entre les deux peuples.

Lors de l'Année de l'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022, Uông Chu Luu a suggéré que les deux Comités deviennent être plus actifs et proactifs afin que les activités de coopération soient plus diversifiées, pratiques et plus fructueuses. Les deux Comités doivent renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les activités multilatérales de diplomatie interpersonnelle, telles que le Forum social.

En particulier, les deux Comités envisageront de mener des projets spécifiques pour traiter les questions des conséquences de la guerre, du déminage, coordonner l'organisation d'activités afin de présenter la culture et le tourisme du Vietnam au Laos et vice versa.

Le président du Comité lao pour la paix et la solidarité, Sommad Pholsena, a déclaré que la partie lao continuera d'éduquer et de préserver l'amitié et la solidarité particulières entre les deux pays, de promouvoir les échanges culturels, le commerce et le tourisme....

Sommad Pholsena a souhaité que les deux Comités déploient plus d'activités thématiques sur les échanges entre les peuples dans les temps à venir.

Les responsables des deux Comités estiment que les résultats de ces activités contribueront à renforcer davantage l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux Comités en particulier et les peuples du Vietnam et du Laos en général. - VNA