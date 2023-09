Rencontre entre le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville , Bui Xuan Cuong, et le vice-ministre sud-coréen de l' Environnement , Lim Sangjun. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Bui Xuan Cuong, a reçu le 14 septembre le vice-ministre sud-coréen de l'Environnement, Lim Sangjun, en visite de travail au Vietnam et participation au Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2023.



Bui Xuan Cuong a déclaré que Ho Chi Minh-Ville, avec une population de plus de 13 millions de personnes, était actuellement confrontée à de nombreux défis en matière de traitement des eaux usées, des déchets solides et de pollution de l'environnement causée par les véhicules.



Actuellement, la ville met en œuvre la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, ainsi que la Stratégie de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville pour le développement durable à l'horizon 2030.



Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a apprécié les investissements sud-coréens dans l’économie verte, en particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées et des déchets dans la ville vietnamienne.



Ho Chi Minh-Ville invite les investisseurs à construire davantage d’usines de traitement des eaux usées sous forme de partenariat public-privé (PPP), a-t-il ajouté.



Lim Sangjun, de son côté, a déclaré que de nombreuses entreprises sud-coréennes étaient particulièrement intéressées par les projets de traitement des eaux usées sous forme de PPP. La République de Corée est disposée à partager ses expériences, à assurer la formation des ressources humaines et à transférer des technologies avec Ho Chi Minh-Ville dans la protection de l'environnement.



Le même jour, Bui Xuan Cuong a travaillé avec la société sud-coréenne Samsung Engineering. L'entreprise a émis le souhait de coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans des projets de traitement des eaux usées.-VNA