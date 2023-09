Hanoi (VNA) - Le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de maintien de la paix des Nations Unies (CEPPP) ouvert le 13 septembre à Hanoi a été co-présidé par le Vietam et le Japon. Cet événement rentrait dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN-Plus (ADMM ).

Les délégués au Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de maintien de la paix des Nations Unies (CEPPP). Photo: VNA



Il s’agit de la dernière activité du Groupe de travail d'experts de l’ADMM sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023).

C'est la première fois que le Vietnam accueille une activité multilatérale d'une telle envergure sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU, contribuant ainsi à affirmer le rôle et les contributions du pays aux mécanismes de coopération multilatérale sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU dans la région et dans le cadre de l'ADMM .

Selon Mme Matsuzawa Tomoko, directrice de la coopération internationale pour la région Indo-Pacifique au ministère japonais de la Défense et chef du groupe d'experts japonais en matière de maintien de la paix, le Vietnam et le Japon ont coopéré étroitement au cours des trois dernières années pour atteindre les objectifs fixés du cycle actuel.

Grâce à la coopération active du Vietnam et des pays membres, les deux parties ont organisé avec succès un certain nombre d'activités importantes. La consultation et le soutien d'experts des Nations Unies et l'aide enthousiaste des pays membres ont contribué à aider les deux pays à co-présider une planification et une préparation efficaces du CEPPP. Elle a souligné l'objectif général du CEPPP est de renforcer les partenariats entre les pays membres lors de l'exécution de tâches dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au niveau tactique.

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam et le Japon ont accordé une grande attention à deux éléments clés lors du processus de planification du CEPPP : le premier est d'assurer le réalisme en se concentrant sur les défis rencontrés dans les opérations de maintien de la paix actuelles en réfléchissant aux expériences des pays membres dans les scénarios du CEPPP ; La deuxième consiste à intégrer les positions sur l'égalité des sexes dans les opérations de paix actuelles.

Elle s’est dite convaincue qu'avec la participation et les contributions actives du Vietnam, cet événement atteindra les objectifs fixés, contribuant ainsi à renforcer davantage les relations de coopération entre tous les pays membres de l'ADMM .

Elle a proposé à tous les pays membres de l'ADMM de déployer des efforts conjoints pour atteindre les objectifs du CEPPP et obtenir les meilleurs résultats, contribuant ainsi aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, aux futures nations ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationales.

Cérémonie d'ouverture du CEPPP. Photo: VNA



Le programme, qui se terminera le 21 septembre, compte sur la participation de près de 300 experts, praticiens et observateurs, et constitue la dernière activité du groupe de travail d'experts du cycle 4 (2021-2023) dans le cadre de l'ADMM . - VNA