Buenos Aires (VNA) – Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quôc Thanh, a affirmé le 3 février à Buenos Aires que la position conséquente du Vietnam était de consolider et de renforcer les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste argentin (PCA) et les deux peuples sur l’esprit de confiance et de soutien mutuels.



Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Argentine , Duong Quôc Thanh (à droite) reçoit le secrétaire général du Parti communiste argentin, Victor Gorodeki Kot. Photo: VNA

Lors d’une réception du secrétaire général du PCA, Victor Gorodeki Kot, l’ambassadeur Duong Quôc Thanh a l’informé de certains résultats remarquables du 13e Congrès national du PCV, affirmant les objectifs de continuer de développer le pays à l’orientation socialiste et d’accélérer els relations extérieures du Parti avec les Partis progressifs dans le monde entier, dont le PCA.

Le diplomate vietnamien lui a également présenté les réalisations obtenues par le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19, affirmant que son pays est prêt à coopérer avec le PCV dans ce combat.

Félicitant le PCV pour avoir organisé avec succès son 13e Congrès, le secrétaire général du PCA, Victor Gorodeki Kot, a espéré que sous la direction du PCV, le Vietnam continuera d’enregistrer de nouveaux acquis dans l’avenir.

Saluant les résultats remportés par le Vietnam dans son développement national et sa lutte contre le COVID-19, ce pour contribuant à rehausser la position de ce pays d’Asie du Sud-Est sur la scène internationale, il a souhaité voir le PCV et le PCA échanger davantage les expériences dans le développement et la lutte contre le coronavirus dans chaque pays respectif. -VNA