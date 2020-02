Photo : VNA

Hai Duong (VNA) – La province de Hai Duong (Nord) élabore un plan pour élargir ses zones de plantation de litchi et mettre en œuvre des mesures de promotion commerciale en 2020.

Cette information a été communiquée lors de la récente conférence de déploiement des demandes de la part du marché japonais pour les litchis exportés et de collecte des avis sur la première mouture du plan d’élargissement des zones de plantation de litchis répondant aux normes à l’export vers le Japon, les Etats-Unis, l’Australie et l’Union européenne (UE), organisée le 21 février par le Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Hai Duong.

Cette première mouture sera soumise au Comité populaire provinciale vers la fin de ce mois. Alors, selon les prévisions, cette année, Hai Duong va sélectionner et mettre en œuvre 22 zones de culture dans les districts de Thanh Ha et Chi Linh, d’une superficie totale de 200ha, répondant aux strictes exigences sur la mise en quarantaine botanique et la sécurité alimentaire des marchés mentionnés.

Cette année, Hai Duong pourra atteindre une production de 46.000 tonnes soit 21.555 tonnes de plus que l’année dernière.

Selon les statistiques, pour l’heure, cette province recense environ 9.750ha dont 265ha aux normes de VietGAP.

Pour la période 2015-2019, Hai Duong a conçu avec succès 13 zones de culture de litchis Thieu répondant aux normes d’exportation vers les marchés américain, australien, de l’UE et du Moyen-Orient. Vers la fin de l’an dernier, ce fruit a également exporté vers le marché japonais.

Rien que dans le district de Thanh Ha, cette année, on cultive environ 3.600ha. Selon le vice-président du Comité populaire du district Ngo Ba Dinh, ce district a préparé le plan d’organisation de la fête des litchis Thieu 2020. Lors de la conférence, il a demandé aux entreprises exportatrices de s'associer avec son district et souhaité que les autorités de Hai Duong approuvent rapidement le plan de ladite fête pour soutenir les agriculteurs dans l’écoulement de leurs fruits.-VNA