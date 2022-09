Photo:VNA

Hanoï (VNA) – Le Département américain du Commerce (DOC) a annoncé la prolongation du délai de déclaration des conclusions finales des enquêtes anti-contournement et antidumping sur les plaques d'acier inoxydable importées du Vietnam, selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Le délai de déclaration des conclusions finales est prolongé jusqu'au 4 janvier 2023.

Pour rappel, le 15 mai 2020, le DOC avait lancé des enquêtes anti-contournement et antidumping sur les plaques d'acier inoxydable importées du Vietnam.

Plus précisément, le DOC enquête sur la portée pour déterminer si les plaques d'acier inoxydable qui sont fabriquées en Chine et ensuite transformées au Vietnam avant d'être exportées vers les États-Unis sont imposables ou non, et sur le comportement de contournement des entreprises vietnamiennes.

Depuis février 2017, le DOC a imposé des droits antidumping de 63,86 à 76,64% et des droits compensateurs de 75,60% à 190,71% sur des produits d'acier inoxydable ayant les codes HS 7219 et 7220 d'origine chinoise alors que le taxe à l'importation imposée aux plaques d'acier inoxydable du Vietnam est de 0 %.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce recommande aux producteurs et aux exportateurs dans cette affaire de suivre près l'évolution de l'affaire, de bien comprendre les réglementations et les procédures d'enquête anti-contournement des États-Unis, de se conformer correctement et pleinement aux exigences de la partie américaine, et de collaborer étroitement avec le ministère vietnamien. -VNA