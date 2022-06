Hanoi (VNA) - La 15e Assemblée nationale (AN) a adopté jeudi 16 juin des résolutions sur certains grands projets routiers et mécanismes et politiques spécifiques pour la province de Khanh Hoa (Centre), dans le cadre de sa 3e session à Hanoï.

Avec 474 députés, soit 95,18% du total, l’Assemblée nationale a approuvé une résolution sur l’investissement dans le projet de périphérique n°4 de la région de la capitale de Hanoï.La route de 112,8 km, traversant Hanoi, Hung Yên, Bac Ninh et quelques autres localités, contribuera à stimuler la connectivité régionale et la restructuration urbaine, à capitaliser efficacement sur les villes satellites pour réduire la densité de population dans le centre-ville, à réduire les embouteillages, à promouvoir l’urbanisation, développer des corridors économiques, attirer des investissements et créer des ressources pour le développement dans les localités, selon le Comité permanent de l’Assemblée nationale.Une résolution sur l’investissement dans le projet de périphérique n°3 de Hô Chi Minh-Ville a également reçu le feu vert de l’Assemblée nationale après avoir obtenu l’approbation de 475 députés, soit 95,38% du nombre total de députés.Cette route, qui s’étend sur 76,34 km, vise à relier Hô Chi Minh-Ville à Dông Nai, Binh Duong, Long An et certaines localités voisines de la région sud, à améliorer l’efficacité des projets existants et futurs, à créer de nouveaux espaces de développement et à utiliser les ressources locales, le potentiel foncier pour construire un système de villes durable et moderne.En même temps, 467 ou 93,78% des députés ont voté pour une résolution sur l’investissement dans la phase 1 du projet d’autoroute Khanh Hoa–Buôn Ma Thuôt.

Le projet de périphérique n°3 de Hô Chi Minh-Ville. Photo: SGGP

L’autoroute de 117,5 km, qui relie Khanh Hoa à la ville de Buôn Ma Thuôt dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) est destinée à relier les deux régions et à donner un élan à leur développement tout en aidant à renforcer l’efficacité des projets existants et futurs, à répondre à la demande en matière de transport, à assurer la défense et la sécurité, à réduire la pauvreté et à améliorer la compétitivité de l’économie.Avec le soutien de 475 ou 95,38% des députés, une autre résolution sur l’investissement dans la phase 1 du projet d’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu a également été adoptée.La route, d’environ 53,7 km de long, devrait être mise en service en tandem avec l’aile est de l’autoroute Nord-Sud et l’aéroport international de Long Thành, relier et optimiser les centres économiques et portuaires pour répondre à la demande de transport, fournir de l’espace et une impulsion au développement dans la région du Sud-Est, assurer la défense et la sécurité, et renforcer la compétitivité de l’économie.L’Assemblée nationale a également adopté une résolution sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la province de Khanh Hoa, qui a été soutenue par 477 ou 95,78% des députés.La résolution, effective dans cinq ans à compter du 1er août 2022, réglemente la mise en œuvre pilote de certains mécanismes et politiques de gestion financière et budgétaire de l’État ; la gestion publique de l’aménagement, du territoire et de l’environnement ; la séparation des projets de réinstallation et de déminage des projets d’investissement public ; et le développement de la zone économique de Van Phong et de l’économie maritime à Khanh Hoa. – VNA