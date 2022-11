Hanoï, 2 novembre (VNA) - Les législateurs ont discuté en groupes de deux projets d’amendement de loi (sur la protection du consommateur et les transactions dans la matinée du 2 novembre - 11e jour ouvrable de la 4e session en cours de la 15e AN.

Lors d'une séance de travail des députés de l'AN. Photo : VNA

Dans l'après-midi, les députés ont examiné un rapport de l’exécutif sur la modification de la loi sur les prix, et discuter en groupe sur le projet de résolution sur le règlement intérieur des sessions parlementaires (amendement).

La majorité des députés ont convenu de la nécessité de réviser le règlement des sessions de l'AN et le projet de Résolution sur la publication du règlement des sessions de l'AN. Certains députés ont suggéré de rénover le mode de discussion ainsi que de compléter la réglementation sur les activités de supervision de la réunion et l'application de logiciels de traduction.



En conclusion de la discussion, le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a clarifié un certain nombre de questions soulevées par les députés.



Le 3 novembre, les députés de l'AN discuteront en groupes du projet de loi foncière (amendé) dans la matinée.



Dans l'après-midi, l'AN organisera une session de questions et réponses qui sera diffusée en direct sur les chaînes de la Télévision vietnamienne, de la Voie du Vietnam et de la télévision de l'Assemblée nationale du Vietnam.- VNA