Photo: VNA



Hanoi (VNA) - «The 2 Sides Project», un documentaire retraçant le voyage au Vietnam de six fils et filles américains qui avaient perdu leur père pendant la guerre du Vietnam, a été projeté le 27 novembre à Hanoi.



Ce documentaire, tourné en 2015 et achevé en 2017. Sa projection à Hanoi a vu la participation de ces six américains et aussi 17 fils et filles vietnamiens qui ont partagé leur histoire à l'écran.



Cette projection a eu lieu dans le cadre d'un voyage au Vietnam effectué par une délégation américaine du projet « The 2 Sides Project» (2SP) afin de renforcer les échanges entre les deux peuples.

Lancé en 2015, le projet de 2SP vise à connecter les enfants des soldats vietnamiens et américains tombés au combat pendant la guerre au Vietnam, en encourageant les échanges afin de partager les pertes et les difficultés.



Auparavant, la délégation 2SP, conduite par sa fondatrice et directrice exécutive Margot C. Delogne, a été reçue par Nguyen Tam Chien, président de l’Association Vietnam-Etats-Unis.

Lors de son séjour au Vietnam du 25 novembre au 10 décembre, la délégation américaine devrait se rendre au lycée Y Yen, dans le district d’Y Yen, province de Nam Dinh (Nord), qui a été bombardé par les impérialistes américains le 10 octobre 1967.

Ils planteront des arbres en commémoration des victimes, rendront visite à plusieurs familles de martyrs vietnamiens. Ils visiteront également des sites pittoresques de Quang Ninh au Nord, de Thua Thien-Hue, de Quang Nam et de Da Nang dans le Centre, ainsi que de Long An et Ho Chi Minh-Ville au Sud. -VNA