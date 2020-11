Hanoï (VNA) - Le groupe Saigontourist propose depuis le 1er septembre une palette de programmes promotionnels destinés à stimuler le tourisme d’ici la fin d’année avec la participation active de nombre de ses établissements membres.

Hôtel New World Saigon, 76, rue Lê Lai,

1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville

Tél : 028 38 22 88 88

Hôtel Sheraton Saigon, 88, rue Dông Khoi,

1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville

Tél : 028 38 27 28 28



Pour les touristes qui enregistrent leur séjour dans les chambres de l’hôtel du 1er septembre au 28 décembre 2020, les catégories de chambres qui correspondent aux réservations sont comme suit :



Catégorie Superior Deluxe, facturée au tarif de 2.950.000 dôngs ; Superior Sudio, 3.750.000 dôngs ; Club Deluxe, 4.350.000 dôngs ; Club Studio, 4.650.000 dôngs ; Executive Suite, 8.960.000 dôngs.



Les tarifs ci-dessus incluent déjà 5% du frais de service et 10% de TVA, avec un dîner pour deux personnes. À noter que ces tarifs ne sont pas appliqués pour le marché japonais et les clients d’entreprises qui réservent leurs chambres en ligne. Les annulations de réservation de chambres ne sont pas chargées à condition d’être annoncées 72 heures à l’avance.



Hôtel Continental, 132-134, rue Dông Khoi,

1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville

Tél : 028 38 29 92 01



L’hôtel Continental propose une réduction de 30% sur le tarif de chambre du 1er septembre à fin décembre 2020. Les clients ne paient que deux nuits pour trois nuits de séjour, en plus de navettes à l’aéroport offertes. Ce programme promotionnel est applicable pour les clients qui réservent par téléphone ou via le site web de l’hôtel. De plus, ceux qui dépenseront plus de 3.000.000 dôngs dans l’hôtel se verront offrir une nuit de plus.



Pour les repas, le tarif de 149.000 dôngs pour un combo/client est proposé, en plus d’une réduction de 15%. La location d’une salle de conférence et de cérémonie de mariage bénéficie d’un tarif réduit de 50%. Les boissons gazeuses et les bières sont également au menu des promotions pour les banquets composés de plus de 30 tables.



Hôtel Caravelle Saigon,

19-23, rue Công Truong Lam Son,

1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville

Tél : 028 38 23 49 99



Les clients sont bienvenus au buffet du dimanche, Sunday Brunch, lequel est bien apprécié au restaurant Nineteen. Entre 12h00 et 15h00 tous les dimanches, les clients peuvent profiter du buffet exceptionnel et varié. Certaines spécialités culinaires sont introduites au menu comme homards cuits à la demande, pâtes, fromages chauds, grillades et, bien évidemment, desserts délicieux. Le buffet Sunday Brunch est facturé 1.199.000 dôngs par personne.



L’hôtel Caravelle Saigon applique également des promotions pour le forfait #WE (#WE package). Pour cette option, les clients se verront offrir une bouteille de vin rouge pour tout séjour, en plus de la possibilité d’un départ tardif et d’un bonus pour obtenir plus de points au programme WorldHotels Reward. Ce programme est valable pour les réservations faites d’ici le 30 novembre.



Au mois d’octobre, les clients ne doivent pas manquer les festivités importantes organisées à l’hôtel, comme l’Oktoberfest et la journée des femmes vietnamiennes, entre autres. À cette occasion, le Kara Spa de l’hôtel propose une enveloppe promotionnelle sur ses soins santé de

45 minutes au tarif de 980.000 dôngs.



Banquets de fin d’année

Buffet pantagruélique à l’hôtel Caravelle Saigon. Photo: CVN/VNA

La fin d’année approchant, Caravelle propose un forfait sur les banquets de fin d’année au tarif de 999.000 dôngs et plus par personne. Ce programme est appliqué pour les banquets organisés avant le premier mars 2021.



Des promotions alléchantes sont prévues pour cette fin d’année et des boissons, bières et vins d’accueil sont offerts. De plus, les clients ont trois heures offertes pour préparer la salle de banquet en plus de pouvoir utiliser gratuitement les systèmes sonores et d’éclairage de la salle.



Le Père Noël fera son apparition pour offrir des cadeaux aux clients. Les réservations avant le 31 octobre bénéficieront en outre d’une réduction de 10%. -CVN/VNA