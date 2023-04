Photo: VNA Da Nang (VNA) – Un programme intitulé «Impressions culturelles françaises » a débuté le 9 avril au Musée de Da Nang, en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France et du 10e de leur partenariat stratégique.



Le programme présente aux visiteurs et au public les empreintes de la culture française encore préservée dans cette ville du Centre ainsi que les relations et l'acculturation culturelle entre le Vietnam et la France, contribuant à approfondir leur coopération et leur partenariat stratégique.

Ce programme est une excellente idée pour renforcer le partage et la réciprocité dans la coopération entre les deux pays, contribuant au développement de leur amitié, a déclaré Samuel Delamézière, directeur de l’annexe de l’Institut français du Vietnam à Da Nang.

L'un des points d’orgue du programme est un talk-show intitulé " Empreintes de l’architecture française à Da Nang" avec la participation d’experts et d’architectes de l'Université des sciences et technologies et de l'Université des technologies et de l’éducation de Da Nang.



De plus, les visiteurs ont l’occasion de profiter d'une exposition de photos présentant des œuvres architecturales françaises à Da Nang et de découvrir des pâtisseries traditionnelles françaises.



A cela s'ajoutent des programmes de présentation des études en France, de livres, des jeux folkloriques vietnamiens et français... -VNA