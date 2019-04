Hanoï, 28 avril (VNA) – Le Comité central (CC) de l'Association des vétérans du Vietnam (AVV) et l’Association des vétérans-entrepreneurs ont organisé samedi soir 27 avril à Hanoï le programme d'échange "Reconnaissance envers les compagnons d’armes" à l'occasion du 44e anniversaire de la Réunification nationale (30 avril 1975) et du 30e anniversaire de l’établissement de l'AVV.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, serre la main à une Mère vietnamienne héroïque lors de l'événement. Photo: VNA

Etaient présents, entre autres, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan; le vice-premier ministre permanent Truong Hoa Binh; la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh; et l'ancien président Truong Tan Sang.Dans son allocution d’ouverture, le général Nguyen Van Duoc, président du CC de l’AVV, a déclaré que ce programme témoignait de la reconnaissance des vétérans vietnamiens, notamment des vétérans-entrepreneurs, envers leurs camarades, camarades et compagnons d’armes, ainsi que les Mères vietnamiennes héroïques qui ont sacrifié pour la lute pour l'indépendance et la défense nationale; et glorifiait les vétérans-hommes d’affaires ayant des contributions importantes pour le pays, les activités humanitaires et sociales.Le Van Kiem, héro de travail, héro des forces armées et président de l’Association des vérérans-entrepreneurs, a annoncé que les membres de son association avait réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 210.000 milliards de dongs au cours de ces six dernières années, versé plus de 20.000 milliards de dongs dans le budget d’Etat et créé des emplois pour plus de 600.000 travailleurs.Lors de ces derniers temps, l’Association des vérérans-entrepreneurs a intensifié ses activités humanitaires et sociales en remettant des milliers de “maisons du coeur” et “maisons de la grande solidarité” à des familles méritantes et celles défavorisées.Dans le cadre du programme annuel "Reconnaissance envers les compagnons d’armes”, les membres de l’association ont apporté d’importantes sommes d’argent. La valeur de ces contributions a atteint 2 milliards dongs en 2015, 69 milliards en 2016 et plus de 100 milliards en 2017. Cette année, ce montant s’est élévé à plus de 300 milliards de dongs. -VNA