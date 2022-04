Photo d'illustration: VNA

Londres (VNA) - La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines (VNA) et le groupe Thien Minh (TMG) ont organisé, le 7 avril à Londres, le programme "Vietnam Reopening" pour promouvoir le secteur du tourisme après la réouverture complète des frontières nationale depuis le 15 mars.

L'événement a été honoré par la présence de l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, de représentants de Vietnam Airlines, de TMG et de plus de 150 agences de voyages et journalistes spécialisés dans le tourisme international.

Il s'agissait du premier événement de "l'industrie sans fumée" organisé à l'étranger après la réouverture officielle du Vietnam aux touristes internationaux. Il visait à informer de la politique de réouverture du tourisme du gouvernement vietnamien, ainsi que des produits et services de Vietnam Airline et de TMG.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long. Photo: VNA

Le programme a également servi de plate-forme aux entreprises vietnamiennes et britanniques pour partager des informations et rechercher des opportunités de partenariat.

A cette occasion, les invités ont découvert les attraits touristiques du Vietnam, profité de danses traditionnelles et de nombreuses spécialités vietnamiennes comme Pho (soupe de nouilles) et nems, entre autres.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a déclaré que le Vietnam est en train de devenir une destination attrayante pour les touristes étrangers grâce à de beaux paysages, des gens hospitaliers et une cuisine variée.

Au cours des 10 dernières années, le nombre de visiteurs britanniques au Vietnam a augmenté de 15 à 20 % par an, en partie grâce aux vols directs effectués par Vietnam Airlines et Bamboo Airways.

Le pays cherche à devenir l'une des principales destinations touristiques mondiales, a-t-il noté, affirmant que l'ambassade et les autres agences représentatives du Vietnam au Royaume-Uni feront tout leur possible pour fournir les meilleurs services aux voyageurs britanniques intéressés par le Vietnam.

Avant la pandémie, le Vietnam affichait une croissance annuelle du tourisme de 22,7 % entre 2015 et 2019. Le secteur représentait 9,2 % de son produit intérieur brut.



Le secteur du tourisme vise à récupérer de 45 à 50 % pour la période 2022-2023, attirant environ 9 millions d'arrivées internationales d'ici la fin de 2023.-VNA