Hanoi (VNA) - Le programme de combiner médecines militaire et civile pour prendre soin de la santé des gens jusqu'en 2030 vient d'être approuvé par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Photo d'illustration : VNA

L'un des objectifs du programme est d'améliorer la qualité de l'examen médical et du traitement des établissements d'examen et de traitement médicaux militaires et civils, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

En ce qui concerne la combinaison de la médecine militaire et civile au niveau médical de base, le programme fixe des objectifs pour soutenir les investissements dans la rénovation et la mise à niveau des installations et équipements médicaux pour 30 à 50 d'entre elles combinant médecine militaire et civile, dont 5 centres médicaux de médecine militaire et civile dans les districts insulaires permettant une chirurgie de type 2, un traitement d'urgence, un traitement sur place.

Photo d'illustration : VNA

Des cours de formation et de mise à jour des connaissances de plus de 5.000 à 10.000 fonctionnaires et employés d'établissements médicaux en combinaison avec la médecine militaire et civile seront organisés.

Plus de 200.000 habitants de zones reculées, frontalières, insulaires et touchées par des catastrophes naturelles bénéficieront des soins de santé.

Le programme soutiendra l'organisation de formations et d'entraînements en médecine militaire et en expertise médicale pour les unités de mobilisation de la réserve médicale, les forces de santé militaires et civiles. Seront aussi organisés 10 à 15 cours et exercices de formation sur la coordination entre médecines militaire et civile dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le sauvetage, la prévention et le contrôle des épidémies.- VNA