Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Un programme artistique spécial intitulé “Un Printemps dédié au Parti” a eu lieu dimanche 2 février à l’Opéra de Hanoi, en l’honneur du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il a présenté 90 minutes durant des chansons dédiées au Parti, au Président Hô Chi Minh et au pays et interprétées par les artistes du Peuple Quang Tho et Quôc Hung, les artistes émérites Dang Duong, Phuong Thao, Manh Dung et Truong Bac, les chanteurs préférés des spectateurs comme Lan Anh, Bui Lê Mân, Tuân Anh, Lê Anh Dung, Tân Nhàn, Thu Hà, Dào Tô Loan.



Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet événement glorifie la tradition patriotique, la fierté nationale, et affirme le rôle, le prestige, la capacité de direction et la combativité du Parti durant ces 90 dernières années.



Grâce à l’union étroite qu’il a réalisée dans son sein, grâce au dévouement total à la classe ouvrière, au peuple, à la Patrie, le Parti depuis sa fondation au 3 février 1930, a pu rallier, organiser, diriger le peuple, l’amener à lutter avec ardeur et le conduire de victoire en victoire. – VNA