Le président Vo Van Thuong et de nombreux dirigeants du Parti et de l'État participent au programme artistique spécial intitulé "Épopée éternelle". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), mercredi soir, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les Comités populaires des provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Diên Biên, a organisé un programme artistique spécial intitulé "Épopée éternelle".



L'événement a été organisé en forme de duplexe, reliant le cimetière Hàng Duong dans le district de Côn Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), en présence du président de la République Vo Van Thuong, au cimetière des Héros morts pour la Patrie A1 dans la ville de Diên Biên Phu, province de Dien Bien (Nord).

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà prend la parole. Photo: VNA

Dans son discours prononcé à cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a affirmé la reconnaissance profonde envers les vétérans révolutionnaires, les "Mères vietnamiennes héroïques", les "Héros des forces armées", les blessés de guerre, les proches des Héros morts pour la Patrie et les personnes méritantes de l'ensemble du pays.



Ce programme artistique spécial visait à rendre hommage aux prédécesseurs et à promouvoir les traditions patriotiques et révolutionnaires auprès des cadres, des membres du Parti et des populations, en particulier des jeunes.

Le président Vo Van Thuong et d'autres dirigeants brûlent des bougies en hommage des Héros morts pour la Patrie. Photo: VNA

Avant le programme, le président Vo Van Thuong et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà avaient brûlé des bougies en hommage des Héros morts pour la Patrie dans les cimetières Hàng Duong et A1. -VNA