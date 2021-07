La chanteuse My Linh.

Hanoï (VNA) - "La mère est amour" est un programme artistique honorant l'amour des mères et rappelant à chacun de toujours aimer sa mère autant qu'il le peut. Il s'agit également d'un programme de collecte de fonds pour venir en aide aux mères célibataires.

L'inconvénient du mode de vie "numérisé" est que de nombreuses personnes sont seules dans leur propre foyer, notamment les mères âgées. Si vous voulez réaliser la manière dont vous montrez votre affection à votre mère, essayez de répondre à ces questions : à quand remonte la dernière fois que vous l'avez étreinte et embrassée ? Avez-vous déjà dit "maman, je t'aime" ? Connaissez-vous le plus grand rêve de votre mère ?

Éveiller les mots du cœur



Pour aider chaque personne, en particulier les jeunes, à "se réveiller" et à montrer de l’affection pour leur mère autant qu'ils le peuvent, le groupe éducatif Nguyên Hoàng a coopéré avec le journal Thanh Niên pour mettre en œuvre le programme artistique "La mère est amour" avec le slogan "Merci pour les roses", diffusé à 20h00 samedi 10 juillet sur près de 20 chaînes de télévision et plus de 30 autres chaînes en ligne.



Les artistes vedettes My Linh, Thanh Thao, Dông Nhi, Quy Binh, Hà Chuong, Diêu Hiên ont participé à l’événement ainsi que des talents musicaux qui sont étudiants dans les centres éducatif Nguyên Hoàng.



Grâce au talent du réalisateur Trân Vi My, les mamans ont été vraiment très bien mises à l’honneur.



De nombreuses activités pour les mères



Outre ce programme artistique "La mère est amour", une série d'autres activités ont également été lancées par le groupe Nguyên Hoàng, ceci afin d’éduquer les jeunes à faire preuve de reconnaissance auprès de leurs mères.



Des concours tels que la création de vidéos Ce que je n'ai pas dit sur Tiktok, Roseraie en ligne... ont donné aux élèves l'opportunité de parler clairement à leur maman.



Une autre activité tout aussi attrayante a été le concours de design "Le jardin de roses pour maman" dans toutes les écoles où est présent Nguyên Hoàng. Il a mis en valeur l'affection la plus sincère et l'amour que portent les jeunes pour toutes les mères.



Enfin, tous les membres de la "grande famille" de Nguyên Hoàng ont donné de l’argent pour aider les mères frappées de près ou de loin par le COVID-19.



Pour en savoir plus : https://melatinhyeu.nhg.vn/ -CVN/VNA