La troupe Artemis Danza. Source: Baoquocte

Hanoï (VNA) - L'ambassade d'Italie à Hanoï présentera le spectacle «La Traviata», un programme de danse contemporaine unique inspiré de l'opéra du grand compositeur Giuseppe Verdi et interprété par la troupe de danse de renommée mondiale Artemis Danza.



Composé en 1853, l'opéra «La Traviata» raconte la douloureuse histoire d'amour entre la servante Violetta et le jeune noble Alfredo.



La troupe Artemis Danza présente l'histoire du point de vue de Violetta, avec la danse exprimant la passion, la bataille intérieure et le désespoir qu'elle a vécus.



Les spectacles seront joués à l'Opéra de Hai Phong (19 septembre), au Théâtre Vinh Phuc (20 septembre) et au Théâtre de la Jeunesse de Hanoï (22 septembre).



À Hanoï, le public peut obtenir des billets gratuits (maximum 4 billets/personne) au Théâtre de la Jeunesse de Hanoï ou à l'ambassade d'Italie du 16 au 21 septembre.



Le 21 septembre, Artemis Danza animera un cours intensif pour les étudiants de l'Université de théâtre et de cinéma de Hanoï. Le lendemain, les étudiants auront l'occasion de se produire sur scène avec des danseurs professionnels d'Artemis Danza au Théâtre de la Jeunesse de Hanoi.



L'événement s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération culturelle entre l'Italie et le Vietnam, en coordination avec les Comités populaires de Hai Phong, de Vinh Phuc et du Théâtre de la Jeunesse de Hanoï.-CPV/VNA