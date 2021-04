Les exportations vietnamiennes de meubles en bois ont enregistré constamment un excédent commercial élevé ces dernières années. Photo: VGP

Hanoi (VNA) - Au cours des trois premiers mois de l'année, les produits forestiers et meubles en bois du Vietnam ont enregistré un excédent commercial de 3,234 milliards d’USD, soit une augmentation de 43,4%.



Selon le rapport sur les résultats du boisement et de l'exportation de bois et de produits forestiers au cours des trois premiers mois de 2021, les meubles en bois du Vietnam ont continué de dégager un excédent commercial dès le premiers mois de l'année, de plus de 3 milliards d’USD.



Selon un rapport de l'Administration des forêts du Vietnam – Vnforest (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), en mars, les exportations de bois et produits forestiers sont estimées à plus de 1,5 milliards d’USD, portant le total en 3 mois à 3,944 milliards (+41,5% en un an). Le bois et produits du bois ont atteint 3,699 milliards d’USD (+41,5%), et les produits forestiers non ligneux 243 millions (+38,4%).



Parmi les principaux marchés d'exportation figurent les États-Unis, le Japon, la Chine, l'UE et la Corée du Sud, qui représentent 90% du total.



Les importations nationales de bois et produits du bois en 3 mois sont estimées à 696 millions d’USD (+31%), dont 227 millions en mars, essentiellement de Chine, des États-Unis, du Cameroun, de Thaïlande et du Chili (55% du total).



"La valeur des importations de bois et de produits dérivés a augmenté en raison de l'augmentation des prix du bois brut dans les premiers mois de l'année et de la hausse de la demande d'importation par rapport à la même période, toujours selon le rapport de la Vnforest.



