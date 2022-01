Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La croissance de la demande mondiale en produits aquatiques constitue un grand potentiel pour les exportateurs vietnamiens. En outre, les accords de libre-échange (ALE) créent également un moteur de croissance pour l'ensemble du secteur.

On s'attend à ce que la consommation de produits aquatiques augmente sur tous les continents, grâce à la hausse des revenus, à l'urbanisation, à l'expansion de la production, à l'amélioration des canaux de distribution, à la diversification de produits, etc. Les consommateurs sont de plus en plus conscients que les produits aquatiques sont des aliments sains et nutritifs. C'est pourquoi la consommation devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie.

Les États-Unis sont le plus grand débouché du Vietnam pour les crevettes et le pangasius. La reprise du secteur devrait faciliter les exportations de produits aquatiques vietnamiens.

Selon l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la valeur des exportations de crevettes du Vietnam devrait augmenter de 10 % par rapport à 2021 pour atteindre 4,3 milliards de dollars en 2022.

Les entreprises vietnamiennes doivent changer avec souplesse leur production pour répondre à la pandémie, créant des conditions favorables pour capter la demande croissante sur le marché américain.

Au cours des 11 premiers mois de 2021, les États-Unis ont importé plus de 726.000 tonnes de crevettes, en hausse de 7 % par rapport à la même période en 2020, principalement en provenance d'Inde, d'Équateur, d'Indonésie, du Vietnam et de Thaïlande. Selon le VASEP, les exportations de crevettes vers les États-Unis devraient augmenter fortement en 2022.

En outre, les États-Unis ont doublé le droit antidumping sur les crevettes exportées d'Inde de 3 à 7,15 % en novembre 2021, renforçant l'avantage concurrentiel des autres pays rivaux, dont le Vietnam.

Non seulement favorable aux exportations de crevettes, le VASEP estime que les exportations de pangasius en 2022 atteindront également l'objectif d'environ 1,65 milliard de dollars, soit une augmentation de 7% par rapport à 2021.

Selon la Direction de la pêche du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques en 2021 est estimé à 8,89 milliards de dollars, en hausse de 5,7 % par rapport à 2020 et de 4,6 % par rapport au plan fixé. -VNA