Hanoi, 28 avril (VNA) - Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques se sont estimées à 3,5 milliards d’USD en avril, portant les exportations en 4 mois à 12,4 milliards, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



La valeur des exportations des principaux produits agricoles s'est élevée à 1,5 milliard d’USD, de produits sylvicoles, à 875 millions, produits aquatiques, à 694 millions et produits d'élevage, à 46 millions d’USD.



Les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, la Chine et la Corée du Sud sont les premiers marchés d'exportation des produits forestiers du Vietnam, représentant environ 87% du total.



L’ameublement et produits forestiers représentent toujours le chiffre d'affaires le plus impressionnant en 4 mois avec 3,278 milliards d’USD (+17%), dont 875 millions en avril. Ainsi le secteur de la sylviculture a-t-il réalisé un excédent commercial de 2,488 milliards d’USD.



Parmi les produits ayant enregistré une bonne croissance en avril figurent le caoutchouc avec 559 millions d’USD (+14%); le thé, 62 millions (+14%); les fruits et légumes, 1,4 milliard (+ 7%). Les noix de cajou et le poivre ont augmenté en volume mais diminué en valeur avec, respectivement, 922 millions (-13%) et 288 millions (-6%).



Les produits aquatiques ont maintenu sa dynamique de croissance avec une valeur estimée à 2,48 milliards d’USD en avril (+2%), dont 635 millions de poissons tra (+4%) et 913 millions de crevettes.



Cependant, le riz, le café, le manioc et les produits à base de manioc ont diminué à la fois en volume et en valeur.- CPV/VNA