Maquette de l'usine d’incinération en énergie électrique des déchets à Bac Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et d'autres métropoles du pays encouragent de plus en plus l'incinération en énergie électrique des déchets ménagers, et ce, en remplacement de l'enfouissement qui, jusqu'ici était majoritairement plébiscité au Vietnam. Une nouvelle technologie moderne qui rejoint une mouvance et une volonté mondiale en s'inscrivant dans une démarche plus durable et plus respectueuse de l'environnement.



En mai dernier, dans la province de Bac Ninh au Nord, s'est déroulé le lancement des travaux d'une usine d’incinération en énergie électrique des déchets, celle-ci a pour particularité d'utiliser une technologie particulièrement avancée, qui s'inspire notamment de celle déjà employée dans les pays européens. Il s’agit du premier incinérateur de ce type dans cette province et de la deuxième du pays. La durée des travaux est estimée à environ 15 mois, et nécessite près de 1.400 milliards de dôngs d’investissement. Après sa mise en marche, sa capacité de traitement s'élèvera à 500 tonnes de déchets par jour, avec une consommation électrique de 11,7 MWh.



Cette usine prône l'utilisation d'une technologie avancée répondant aux normes européennes. Ainsi, une ligne de tri des entrées et à un four à lit de circulation fluidisé ont été importés de Finlande. Ce projet faramineux a pour objectif de se démarquer de l'ancienne technique d'incinération, beaucoup plus polluante et consommatrice, ainsi que de traiter une grande partie des ordures de la province.



Le 8 décembre 2018, la construction d'une usine identique à Cân Tho s'était clôturée. Avec une longévité de 20 ans, cette première usine d'incinération à haute technologie du pays a nécessité un investissement 1.050 milliards de dôngs et traite quotidiennement 400 tonnes d’ordures pour une consommation de 150 Kwh.



Selon Hoàng Van Thuc, directeur du Département de l’environnement du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, l’incinération en électricité des déchets serait la meilleure des méthodes de traitement des ordures. En plus de réduire nettement la pollution environnementale, cette technologie permet de transférer les cendres en d'autres énergies (charbon, etc.). Un modèle largement utilisé depuis de nombreuses années dans les pays européens et au Japon.



"Ce cycle permet de réduire les émissions, de réduire la pollution, de réduire les coûts de création de nouvelles énergies, de réduire la consommation d’énergie et de minimiser les coûts de traitement des déchets" souligne-t-il.



Incinérer en électricité pour plus de propreté



Le traitement des déchets ménagers est depuis toujours un problème fondamental pour les gouvernements.