Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Afin de répondre à la demande croissante de voyages à Sa Pa, la Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï (Haraco) augmentera la fréquence sur la route Hanoï - Lao Cai à partir de septembre.



En plus des billets de train, Haraco (Hanoi Railway Transport Joint Stock Company) propose des billets de bus depuis la gare de Lao Cai à la ville de Sapa et vice versa.



Auparavant, Haraco avait également annoncé l'augmentation de la fréquence sur les routes de Hanoï à Vinh et Dong Hoi pendant les vacances de la Fête nationale (2 septembre).



Située à 317 km de Hanoï et à 30 km de Lào Cai, Sa Pa est une station réputée pour son climat agréable et tempéré, son air frais et ses paysages pittoresques.



Le site fut découvert par les Français au début du 20e siècle. Conscients des qualités climatiques exceptionnelles de la région, ils y firent construire quelque 200 villas. Quelques unes subsistent encore dans le centre-ville.



Sa Pa est aussi connue pour ses arbres fruitiers et légumes typiques des régions tempérées: pêchers, pruniers, poiriers, choux, choux-raves, choux-fleurs… Les alentours de Sa Pa méritent également le détour et notamment les cascades magnifiques de Thac Bac, le pont Mây, comme son nom indique, enveloppé dans les nuages, Công Troi (Porte au Paradis) qui est en réalité un champ couvert d’orchidées de différentes couleurs, perdu au milieu d’une pente de montagne…-VNA