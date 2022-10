Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ouvrage "Hoàng Viêt nhât thông du dia chi" (Histoire géographique unifiée de Hoang Viêt) de l’auteur Lê Quang Dinh est la seule série de livres à avoir reçu le prix A lors du Prix national du livre 2022 (5e édition) qui a eu lieu lundi soir, 3 octobre au siège de la radio la Voix du Vietnam à Hanoï.

L'oeuvre considérée comme la première collection de descriptions géographiques sous la dynastie Nguyên, a été écrite par le chef de la défense de l'époque, Lê Quang Dinh, alors que le roi Gia Long venait d'être couronné et était en train d'organiser et de stabiliser la cour impériale après plusieurs siècles de conflits.



L'édition gagnante a été traduite et annotée par Phan Dang et publiée par la maison d’édition The Gioi et la compagnie par actions Thai Ha (Thaihabooks).

Lors de ce Prix, 26 livres ont été primés avec 1 prix A, 9 prix B et 16 prix C.

Présent, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a rappelé les enjeux de ce prix, espérant réunir dans le futur non seulement des éditeurs vietnamiens mais aussi des éditeurs étrangers. Ce sera un très long chemin à parcourir, a-t-il dit.

Parrainé par l'Association nationale de l'édition, le ministère de l'Information et de la Communication et la Voix du Vietnam, le 5e Prix national du livre a réuni 48 maisons d’édition avec près de 300 titres.

Ce prix annuel au niveau de l'État récompense des livres (collections de livres) ayant une valeur exceptionnelle en termes de contenu idéologique, intellectuel et esthétique pour honorer les éditeurs que sont l'auteur, le traducteur, les scientifiques… -VNA