Nguyên Minh Hoàng (gauche), lauréat de la 3e édition du concours d’écriture sur Wikipédia. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après deux mois et demi de lancement du concours d’écriture sur Wikipédia, la remise du prix, organisée par l’ambassade de Pologne au Vietnam, s'est tenue mardi 29 juin à Hanoï.

L’ambassade de Pologne au Vietnam a mis en place le concours d’écriture sur Wikipédia afin de marquer sa présidence du groupe Visegrád, de juillet 2020 à juin 2021. Ayant pour thème "Le patrimoine de Visegrád", il a pour but d’enrichir les connaissances générales sur le patrimoine des quatre pays d’Europe centrale que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie.



Du 1er avril au 15 juin, le comité d’organisation a reçu près de 1.500 dossiers de 140 candidats des quatre coins du Vietnam. Ils portent sur divers thèmes, abordant différents secteurs des pays du Visegrád.



Fondé en 1991, le groupe de Visegrád partage des caractéristiques géopolitiques, culturelles, historiques et traditionnelles proches de quatre pays d’Europe centrale.



Quatre piliers



S’exprimant lors de la remise des prix, Maciej Duszynski, chargé d’affaires temporaires de l’ambassade de Pologne, a indiqué que ce pays, en tant que président du V4, se concentrait sur quatre sujets importants : V4, puissance dans l’Europe puissante ; Retour à la normalité (après la pandémie de COVID-19) ; Relations interpersonnelles ; Le V4 numérique.

En ce qui concerne le choix de Wikipédia comme support numérique, le diplomate a souligné qu’il s’agissait d’une encyclopédie universelle et multilingue en ligne à laquelle tout le monde peut avoir accès. Cet outil permet aux internautes d’écrire et de modifier les contenus des articles ainsi que de mettre en valeur leurs connaissances sans limite.



En termes du nombre d’utilisateurs et du nombre de modifications, la version polonaise de Wikipédia se place au 5e rang du monde, ex aequo avec d’autres pays d’Europe centrale, bien avant le Vietnam. Ainsi, le concours a pour but de motiver la participation des Vietnamiens, dont nombreux sont des étudiants et de jeunes diplômés.



'Nous sommes très contents que le concours gagne en popularité après trois ans de lancement. Cela montre que les Vietnamiens, surtout les jeunes, s’intéressent à la situation actuelle ainsi qu’à l’histoire des pays du groupe V4", insiste le diplomate.



Un concours significatif



Ayant également assisté à la cérémonie, Hô Chi Hung, vice-président de l’Association d’amitié Vietnam - Pologne a exprimé son estime face à l’initiative de l’ambassade de Pologne au Vietnam à travers l’organisation de ce concours qu’il croît être un lien resserrant les deux pays.



Le premier prix a été remporté par Nguyên Minh Hoàng, un agent de marketing de Hô Chi Minh-Ville. "C’est un honneur pour moi d’avoir remporté le Premier prix. Ce concours est significatif et me permet d’en apprendre davantage sur ces jolis pays d’Europe", partage-t-il. Il a été récompensé d’une somme de 2.000 USD.-CVN/VNA