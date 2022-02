Couverture du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam ". Photo : VNA

Moscou (VNA) – Le Journal russe « Pravda » (Vérité) a publié le 16 février un article pour saluer le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Publié par la maison d’édition Politique nationale-Vérité, le livre de près de 500 pages, une sélection de 29 articles et discours du leader du Parti depuis la préparation des documents du 13e Congrès national du Parti, a résumé les acquis de développement théorique et les dernières pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme par le Parti.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



Les articles et discours sélectionnés comprennent les volets essentiels : Qu’est-ce que le socialisme ? Pourquoi le Vietnam a choisi la voie socialiste ? Comment et par quels moyens construire le socialisme au Vietnam ?

Selon le journal, ce livre est une preuve vivante du travail sérieux que la direction du Parti entreprend constamment pour définir les objectifs et les tâches des communistes et du peuple tout entier sur le chemin vers le socialisme, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et des caractéristiques nationales du Vietnam.

C'est une société où chacun a une vie prospère, libre et heureuse, et est facilité pour un développement intégral. -VNA